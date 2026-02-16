Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Le PSG, tenant du titre, voit se dresser sur sa route Monaco mardi 21h00 en barrages de la Ligue des champions. Le Real Madrid a une revanche à prendre à Lisbonne contre le Benfica (21h00).

Comme l'an dernier, l'équipe de Luis Enrique doit écarter un représentant de la Ligue 1 pour poursuivre son aventure et accéder aux huitièmes de finale. Un an après la correction infligée à Brest (3-0/7-0), elle est encore largement favorite contre la formation des Suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, en difficulté en Ligue 1 où le club de la Principauté n'est que huitième.

Le Real Madrid aussi fait preuve d'irrégularité et reste suspendu à l'état du genou gauche de sa star Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus, meilleur buteur de la phase de ligue avec 13 buts, a été ménagé lors de la victoire contre la Real Sociedad (4-1) en vue du match à Lisbonne.

Dans les autres rencontres, la Juventus Turin affronte le bouillant public du Galatasaray (18h45). Les Bianconeri doivent se méfier, les Lions du Bosphore les ont déjà battus deux fois à Istanbul par le passé, en 2003 (2-0) et en 2013 (1-0).

Kobel et Dortmund face à l'Atalanta

Toujours placés ces dernières saisons en C1, le Borussia Dortmund et l'Atalanta Bergame (21h00) disputent un barrage indécis. Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, le Borussia Dortmund s'est révélé redoutablement efficace dernièrement, restant sur une série de six victoires en championnat.

Revenu à six points du leader de Bundesliga Bayern Munich, le BVB a pu compter sur le retour en force de Sehrou Guirassyfin, qui a marqué à cinq reprises lors des trois derniers matches, ainsi que sur Gregor Kobel. Le gardien de la sélection suisse a conservé ses cages inviolées à onze reprises cette saison.

