Equipe de Suisse: retour de Noah Okafor

Noah Okafor (25 ans) est de retour en équipe de Suisse. L'attaquant de Leeds a été appelé par ...
Equipe de Suisse: retour de Noah Okafor

Equipe de Suisse: retour de Noah Okafor

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Noah Okafor (25 ans) est de retour en équipe de Suisse. L'attaquant de Leeds a été appelé par Murat Yakin pour compenser le forfait sur blessure de Filip Ugrinic (Valence).

La dernière convocation d'Okafor remonte à l'automne 2024. Ensuite, il avait été ignoré par le sélectionneur, qui lui reprochait un certain manque d'implication. Mais les deux hommes ont renoué le dialogue.

Okafor a retrouvé les terrains samedi soir, après une blessure à une cuisse. Il a été aligné durant 21 minutes lors du nul 0-0 entre Leeds et Brentford.

/ATS
 

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