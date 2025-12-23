Equipe nationale féminine: Julia Simic désignée coach adjointe

L'ex-internationale allemande Julia Simic a été désignée entraineuse adjointe de l'équipe de ...
Equipe nationale féminine: Julia Simic désignée coach adjointe

Equipe nationale féminine: Julia Simic désignée coach adjointe

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'ex-internationale allemande Julia Simic a été désignée entraineuse adjointe de l'équipe de Suisse dames, a annoncée mardi l'ASF. Elle travaillera de concert avec le sélectionneur Rafel Navarro.

Simic a joué de nombreuses années en Bundesliga, notamment au Bayern Munich, avant de terminer sa carrière à l'AC Milan. Elle était jusqu'à présent l'entraineuse des M20 à l'Eintracht Francfort.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse Rafel Navarro s'est réjoui de cette arrivée: 'Julia dispose d'une grande expérience internationale et d'une compréhension contemporaine du jeu. Elle sera un atout précieux pour notre équipe, tant sur le plan sportif qu'humain, et nous nous réjouissons de franchir les prochaines étapes avec elle', a-t-il déclaré dans le communiqué de l'Association suisse de football.

/ATS
 

