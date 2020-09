Et si le départ de Messi était la condition pour reconstruire ?

Un transfert pour renaître ?

Le départ de Lionel Messi rapporterait plusieurs centaines de millions d'euros à un FC Barcelone en difficultés financières, une manne peut-être indispensable pour lancer la reconstruction de la maison blaugrana.

D'un côté, un joueur qui coûte plus de 100 millions d'euros par an au Barça, et qui pourrait rapporter davantage en cas de transfert avec activation de sa clause de libération fixée à 700 millions. De l'autre, un club qui déplore un manque à gagner de 200 millions depuis le début de la pandémie et une dette nette de près de 200 millions depuis 2019, et qui a contracté un emprunt de 140 millions sur cinq ans pour l'aider à éponger sa dette.

Le calcul est simple. Les supporters ne souhaitent pas voir partir la Pulga (puce, en espagnol), mais son transfert pourrait être le véritable point de départ économique et sportif du chantier de reconstruction du Barça. 'J'aime beaucoup Messi, mais j'aime encore plus le Barça', a tranché l'ex-président du Barça Joan Gaspart la semaine dernière dans Marca. 'C'est le club qui commande, pas le joueur. Si Messi s'en va contre un montant inférieur à celui de sa clause, ce sera plus humiliant que le 8-2' encaissé contre le Bayern en quart de finale de Ligue des champions le 14 août, a-t-il affirmé.

Messi, deux fois Neymar

Un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, un projet de rénovation du Camp Nou lancé au printemps et des élections pour la présidence du club avancées à mars 2021... Mais que faire du 'boulet économique' Messi ? Le prodige argentin perçoit plus de 100 millions d'euros bruts annuels (bonus compris) de salaire, selon les 'Football Leaks' en 2018.

Presque le double du salaire de la star brésilienne Neymar, transféré pour 222 millions du Barça au Paris SG en 2017, et qui touche environ 52 millions bruts annuels au PSG. 'Négociez, pactisez, et souriez', a exhorté le journaliste spécialiste du FC Barcelone Xavier Bosch dans une chronique dans Mundo Deportivo, ce mardi, demandant à tous d''agir de manière intelligente'.

'On a beaucoup parlé du fait que le Barça avait une masse salariale très élevée (542 millions en 2018-2019), mais une grande partie de cette somme était destinée à +Leo+ et à Luis Suarez', a révélé à l'AFP l'économiste Juan Maria Gay de Liébana, spécialiste du football et du FC Barcelone.

'Le Barça a le plus gros chiffre d'affaires parmi les plus grands clubs européens. Son chiffre d'affaires total est de 854 millions d'euros. Le noyau principal de ses revenus provient du marketing (381 millions) et des droits TV (298). Donc c'est clair : l'adieu de 'Leo' Messi va affecter négativement les chiffres du Barça', affirme toutefois Gay de Liébana.

Sans Messi, les contrats de sponsoring du Barça (55 millions par an avec Rakuten, 19 par an avec Beko), pourraient être largement revus à la baisse, selon l'économiste. Et sans Messi, y aura-t-il toujours autant de touristes pour acheter une place au Camp Nou et acquérir un maillot du légendaire no 10 en souvenir ?

Un canevas vierge

Un départ du sextuple Ballon d'Or (combiné au transfert potentiel de Luis Suarez, qui n'entre pas dans les plans du coach Koeman pour la saison 2020-2021 d'après la presse) serait donc déplorable pour les revenus marketing du Barça, mais allègerait considérablement la masse salariale du club. Avec 100 millions d'euros par an en plus dans ses caisses et une star qui cannibalisait le club en moins dans le vestiaire, le Barça de Ronald Koeman pourra véritablement entamer sa reconstruction, quelques semaines après avoir touché le fond contre le Bayern (8-2).

Après les flops des recrues ces dernières saisons (Ousmane Dembélé pour 138 millions en 2017, Philippe Coutinho pour 145 millions en 2018 et Antoine Griezmann pour 120 millions en 2019), le club blaugrana pourrait passer à l'offensive pour recruter un ou deux joueurs de calibre international en attaque, et renforcer les côtés de sa défense, ses objectifs immédiats sur le mercato. Et Koeman, arrivé le 19 août en remplacement de Quique Setién pour dessiner le nouveau visage du Barça, pourrait débuter son ambitieux projet sur un canevas vierge.

