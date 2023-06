Euro M21: Kastriot Imeri assume son rôle de leader

Buteur contre la Norvège mercredi et face à l'Italie dimanche, Kastriot Imeri s'est affirmé comme l'un des leaders de la Suisse à l'Euro M21 en Roumanie. Un rôle qu'il assume pleinement.

Avec ses 22 sélections, le Genevois est l'un des plus anciens de cette sélection des M21 qui jouera son destin mercredi face à la France. 'Je me considère comme un leader. Il est important de le montrer sur le terrain', dit-il.

Dimanche, c'est lui qui a sonné la révolte après une première mi-temps cataclysmique face à l'Italie. Son but de la 47e minute a agi comme un électrochoc pour une équipe qui avait balbutié ses fondamentaux lors des quarante-cinq premières minutes.

Frustration

'Au final, c'est la frustration qui domine, rage le demi des Young Boys. Nous avons livré une superbe deuxième mi-temps. Le problème, c'est que nous sommes passés complètement à côté de la première. Dimanche on a vraiment perdu un point, voire trois...'

Ce revers place la Suisse le dos au mur même si elle sera qualifiée si la Norvège avait la bonne idée de battre l'Italie 1-0 indépendamment de son résultat contre la France. 'Nous allons faire tout ce qui est possible pour l'emportrer mercredi, lâche Kastriot Imeri. Cette équipe de Suisse veut toujours gagner, qu'importe l'adversaire. C'est notre mentalité.'

Nouveau cadre de vie

Sur un plan personnel, Kastriot Imeri s'est sans doute forgé aux Young Boys une telle mentalité. Transféré au sein de la meilleure équipe du pays en août dernier, le Genevois estime que sa première saison à Berne fut 'bonne'. 'J'ai trouvé gentiment ma place dans l'équipe après six mois. J'ai dû prendre le temps de m'adapter à mon nouveau cadre de vie, à la langue aussi, explique-t-il. Je suis satisfait de mon temps de jeu.'

Aux Young Boys, le no 10 de la sélection est monté en puissance pour s'affirmer jusqu'à présent comme l'un des joueurs les plus brillants de cet Euro. Même s'il place le collectif au-dessus de tout le reste, Kastriot Imeri reconnaît être 'content d'avoir le niveau'. On lui demandera de l'élever encore d'un cran pour que l'aventure de l'équipe de Suisse dans cet Euro M21 se prolonge au-delà du match de mercredi.

/ATS