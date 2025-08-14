Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Photo: KEYSTONE/EPA/Koen van Weel

Jocelyn Gourvennec n'a pas réussi de miracle pour sa première sur le banc de Servette. Le technicien français et son équipe ont été sortis par Utrecht au 3e tour qualificatif de l'Europa League.

Le handicap subi lors de la défaite 3-1 à l'aller à Genève s'est, comme on pouvait le pressentir, avéré insurmontable. Le retour s'est conclu sur un succès 2-1 d'Utrecht grâce à un doublé de Jensen (57e/74e). Jallow a sauvé l'honneur grenat sur penalty (80e).

Jamais les Servettiens n'ont donné l'impression de pouvoir renverser la table. Ils se sont montrés bien timides sur le plan offensif. Les Néerlandais ont été globalement plus dangereux, mais ils ont souvent manqué de précision dans le dernier geste.

Après avoir échoué lors des qualifications de la Ligue des champions puis de l'Europa League, Servette aura encore une chance de jouer une Coupe d'Europe cet automne. Pour ce faire, il faudra s'imposer dans le play-off de Conference League contre Shakhtar Donetsk ou Panathinaikos Athènes.

/ATS
 

