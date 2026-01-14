FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Marwin Hitz (38 ans) ne portera plus le maillot de Bâle la saison prochaine. Selon un communiqué du club diffusé mercredi, le gardien a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire cet été.

'Il était très important pour moi de communiquer ma décision à l'avance afin que le club puisse planifier la suite en toute transparence et éviter toute spéculation', a déclaré Hitz, cité dans le communiqué.

Hitz a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FCB à l'été 2022 et a remporté le doublé avec le club rhénan la saison dernière. On ne sait pas encore si le Saint-Gallois poursuivra sa carrière.

/ATS