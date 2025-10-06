Fabio Cannavaro, nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan

Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan. Le champion du monde 2006 a ...
Photo: KEYSTONE/AP

Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan. Le champion du monde 2006 a pour mission de préparer une équipe qui disputera l'été prochain sa première phase finale de Coupe du monde.

L'ancien défenseur italien (52 ans), qui dirigeait jusqu'en avril le Dinamo Zagreb, prend avec effet immédiat les rênes de l'équipe d'Asie centrale. Il succède au technicien ouzbek Timur Kapadze, qui avait récupéré ce poste en pleine campagne qualificative après le départ de Srecko Katanec pour raisons de santé.

L'Ouzbékistan a brillé durant les éliminatoires, ne perdant qu'un seul des 15 matches qu'il a disputés. Il a notamment cumulé 21 points en 10 rencontres lors du 3e tour, ce qui lui a permis de s'assurer un ticket pour la première phase finale de l'histoire de la Coupe du monde qui réunira 48 équipes.

/ATS
 

