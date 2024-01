Fin de parcours en huitièmes pour la Palestine, battue par le Qatar

Le parcours inédit de la Palestine à la Coupe d'Asie des nations a pris fin en huitième de finale. Elle a été battue 2-1 par le Qatar au stade Al-Bayt.

La sélection palestinienne a atteint les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire dans la compétition, mais a cédé contre le Qatar, nation-hôte et tenant du titre de cette Coupe d'Asie.

Le parcours de la Palestine était particulièrement suivi alors que le conflit entre Israël et le Hamas continue de faire rage dans la bande de Gaza, et que de nombreux drapeaux palestiniens et supporters arborant des keffiehs étaient visibles en tribunes. Une minute de silence a été observée avant la rencontre.

Les Palestiniens ont pourtant été les premiers à se procurer de belles occasions et ont ouvert le score grâce à l'attaquant de Charleroi Oday Dabbagh (37e), auteur d'un beau numéro dans la défense qatarie avant de conclure d'une frappe croisée parfaitement placée.

Mais le Qatar, vainqueur de la compétition en 2019, a rapidement inversé la tendance, par Hassan Al Haydos sur corner puis par Akram Afif sur penalty (49e).

Le Qatar affrontera en quart de finale le vainqueur de la rencontre opposant l'Ouzbékistan à la Thaïlande, prévue mardi à 12h30.

Plus tôt, la Jordanie s'était également qualifiée pour les quarts en battant l'Irak 3-2.

