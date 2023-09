Flamengo limoge Sampaoli, cinq mois seulement après son arrivée

Flamengo, le célèbre club de Rio de Janeiro, a annoncé le limogeage de son entraîneur argentin Jorge Sampaoli, cinq mois seulement après son recrutement.

Il fait suite à son échec en finale de Coupe du Brésil contre Sao Paulo (0-1, 1-1).

'L'entraîneur Jorge Sampaoli et son staff ne dirigeront plus l'équipe Rouge et Noir', a indiqué le club carioca sur son compte X (anciennement twitter), en souhaitant 'bonne chance' au technicien argentin 'pour la suite de sa carrière'.

Alors que le contrat de Sampaoli courait jusqu'à fin 2024, Flamengo devrait lui verser 1,8 million d'euros d'indemnités, ont rapporté les médias locaux.

D'après les mêmes sources, le club de Rio cherche désormais à recruter Tite, l'ancien sélectionneur du Brésil.

Tensions dans le vestiaire

Déjà contestés, Jorge Sampaoli et son staff n'ont pas résisté à l'échec dimanche en finale de la Coupe du Brésil: après une défaite 1-0 à l'aller au Maracana, le 'Fla' n'a pu faire mieux qu'un nul 1-1 sur le terrain de Sao Paulo.

Avant cela, le club de Rio avait été éliminé, en août, dès les 8es de finale de la Copa Libertadores par l'équipe paraguayenne d'Olimpia, et il n'occupe actuellement qu'une modeste 7e place au championnat, à 11 points du leader Botafogo.

Des médias brésiliens avaient par ailleurs rapporté l'existence de tensions au sein du vestiaire et dans les couloirs du club.

En juillet notamment, un de ses adjoints, le préparateur physique Pablo Fernandez, avait été accusé d'agression par l'attaquant vedette de l'équipe, Pedro.

Jorge Sampaoli avait été recruté en avril, peu après son limogeage du Séville FC, où il n'avait également tenu que cinq mois à la tête de la formation espagnole.

Ex-sélectionneur du Chili (2012-16) et de l'Argentine (2017-18), le bouillant technicien argentin avait déjà dirigé des formations brésiliennes - Santos FC, de décembre 2018 à décembre 2019, puis l'Atletico Mineiro, de mars 2020 à février 2021 - avant de rejoindre l'Olympique de Marseille lors de la saison 2021-2022.

