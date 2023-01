France: le président de la FFF présente ses excuses à Zidane

Noël Le Graët a reconnu 'des propos maladroits qui ont créé un malentendu' concernant Zinédine Zidane. Il a tenu 'à présenter (ses) excuses' personnelles, a-t-il affirmé.

'Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu', affirme le président de la Fédération française (FFF). Noël Le Graët s'est exprimé au lendemain de déclarations polémiques portant sur l'ancien no 10 des Bleus et ex-entraîneur du Real Madrid.

Invité dimanche sur RMC, Le Graët s'est montré désinvolte au moment d'être interrogé sur Zidane, présenté dans la presse comme un candidat au poste de sélectionneur des Bleus occupé par Didier Deschamps, finalement prolongé la veille jusqu'en 2026. 'Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier?'.

'Rien à secouer'

A une question sur un intérêt supposé du Brésil pour Zidane, il a ajouté: 'Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club'.

Sa sortie médiatique, non planifiée par la Fédération, a fait réagir jusqu'au gouvernement. Dès dimanche, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a dénoncé des 'déclarations à nouveau hors-sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux' et réclamé des excuses.

'J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder, car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu', a réagi Le Graët. 'Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français', a-t-il ajouté.

/ATS