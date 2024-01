Giga Riva, légende du football italien, est mort lundi à l'âge de 79 ans, a indiqué à l'AFP la Fédération italienne de football.

Riva, meilleur buteur de l'histoire de la Nazionale, champion d'Europe 1968 et vice-champion du monde 1970, avait été victime d'un malaise dimanche à son domicile et était hospitalisé depuis à Cagliari, la ville où il a fait quasiment toute sa carrière de joueur entre 1963 et 1977.

