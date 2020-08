Guillaume Faivre à... Young Boys

Inamovible portier du FC Thoune depuis 2012, Guillaume Faivre rejoint les Young Boys pour une saison. Le Neuchâtelois de 33 ans sera la doublure de Von Ballmoos.

Faivre était devenu une institution dans l'Oberland avec 270 matches officiels avec le FC Thoune. Son contrat était arrivé à échéance alors que le club a été relégué après le barrage perdu contre Vaduz.

'Nous nous attendions à son départ, a commenté le directeur sportif Andres Gerber dans un communiqué du FC Thoune. +Gui+ a été parfait ces huit dernières années dans notre cadre. Désormais, un nouveau chapitre s'est ouvert pour +Gui+ et une nouvelle ère commence pour nous. Nous sommes bien préparés et nous planifions l'avenir dans les buts avec Hirzel et Ziswiler.

/ATS