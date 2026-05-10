Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Le FC Sion est toujours plus proche du podium de la Super League. Les Valaisans ont signé un cinquième succès de rang sans encaisser de but face à Thoune dimanche à Tourbillon (2-0).

Ce nouveau succès probant permet aux hommes de Didier Tholot de revenir à deux points de Lugano, battu par Saint-Gall (2-1) un peu plus tôt. Sion pourrait s'emparer de la troisième place des Tessinois jeudi (16h30 à Tourbillon) à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat.

Les Valaisans ont fait la différence en début de match, malgré la sortie sur blessure précoce de Benjamin Kololli (11e, remplacé par Franck Surdez). Alors qu'il avait touché le poteau quatre minutes plus tôt, Winsley Boteli a ouvert le score à la 22e après un grand pont d'Ilyas Chouaref sur le côté droit.

Chouaref, systématiquement décisif depuis le début de la série de victoires de Sion (3 buts et 3 assists en 5 matches), a marqué le 2-0 sur l'action suivante, d'une frappe à ras de terre déclenchée à une vingtaine de mètres du but thounois (23e).

Face à une équipe sacrée championne de Suisse le week-end dernier et passablement remaniée (Steffen, Bertone, Imeri, Rastoder, Matoshi sur le banc), Sion a ensuite contrôlé son avantage pour offrir à Anthony Racioppi un cinquième blanchissage consécutif.

Les Sédunois et leur défense de fer ont désormais leur destin en main dans la course à l'Europe. Ils joueront les qualifications de la Conference League s'ils battent Lugano jeudi et Young Boys dimanche à Berne.

YB et Bâle hors course

Les Bernois, qui ne joueront pas sur la scène continentale la saison prochaine, ont légèrement retrouvé le sourire en battant Bâle dimanche. Les 'jaune et noir' se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Dominik Pech (49e), Darian Males (74e) et Christian Fassnacht (90e+4).

Pour les Rhénans, l'Europe s'est aussi franchement éloignée. Ils ne peuvent plus espérer qu'un miracle pour revenir à la 4e place, laquelle pourrait offrir un billet supplémentaire si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse.

/ATS