Italie: la vente de San Siro à l'AC Milan et à l'Inter acceptée

Le conseil municipal de Milan a voté dans la nuit de lundi à mardi en faveur de la vente de San Siro à l'AC Milan et l'Inter. C'est une étape cruciale avant la construction d'une nouvelle enceinte.

Au terme de plus de onze heures de débats, portant sur 239 amendements, la résolution portant sur la vente du stade et des terrains avoisinants pour un total de 28 hectares, propriétés de la ville de Milan, a été adoptée mardi à 03h46 par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions.

L'AC Milan et l'Inter vont débourser 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager.

Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il remplacera l'actuel, dont l'enceinte a été inaugurée en 1926, qui est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places.

San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction du nouveau stade seront en voie d'achèvement. Les vestiges du stade, dont l'une des tribunes est classée monument historique, doivent être intégrés dans un projet immobilier de bureaux et d'installations sportives.

San Siro sera cet hiver le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO-2026 de Milan Cortina.

/ATS