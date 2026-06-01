James Milner prend sa retraite

Le milieu de terrain anglais James Milner a annoncé lundi qu'il prenait sa retraite. Agé de 40 ans, il a disputé un record de 24 saisons et 658 matches en Premier League.

'Après 24 saisons de Premier League, cela semble être le bon moment pour mettre un terme à ma carrière de joueur', a écrit sur son compte Instagram Milner, qui évoluait depuis trois ans à Brighton après avoir connu ses heures de gloire avec Manchester City (2010-2015) puis Liverpool (2015-2023).

James Millner a remporté deux premiers titres de champion d'Angleterre avec le club mancunien, puis un troisième avec les Reds, où il a également gagné une Ligue des champions, en 2019. Avec Brighton, il termine sur une 8e place en Premier League, au terme d'une saison où il a disputé 22 rencontres dont 20 en championnat.

/ATS