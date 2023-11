« Je me rejouis de disputer l'Euro »

Murat Yakin persiste et signe ! Il se voit bien à la tête de l’équipe de Suisse l’été prochain en Allemagne malgré tous les vents contraires auxquels il doit faire face.

'La mission a été accomplie. Même si tout ne fut pas parfait dans cette campagne', lâche le Bâlois qui déplorait encore à Bucarest le manque d’efficience de son équipe dans le dernier geste. 'Nous voulions la victoire ce soir. Mais la réussite n’était pas là', glisse-t-il.

Murat Yakin assure bénéficier du soutien sans faille du président de l’Association Suisse de Football (ASF) Dominique Blanc. 'Un grand président comme tout sélectionneur peut en rêver. Un grand monsieur aussi, souffle-t-il. Je me réjouis de disputer l’Euro, de le préparer aussi. L’approche d’une telle compétition est toujours aussi exaltante. Et j’espère pouvoir compter sur les retours de Breel Embolo et de Silvan Widmer qui avait été déterminants lors du tour préliminaire de la Coupe du monde 2022.'

Mais dans un premier temps viendra le temps de l’analyse. La date de la réunion entre le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami et le staff n’est pas encore fixée. Mais elle aura lieu après le tirage au sort de la phase finale qui se déroulera le 2 décembre à Hambourg. Un indice peut-être pour croire que l’avenir s’écrira malgré tout avec Murat Yakin.

'Les Roumains n’ont eu qu’une seule occasion. Cela a suffi. Nous, en revanche, nous avons manqué d’efficience dans le dernier geste, regrette pour sa part Manuel Akanji. Au final, il y a tout de même une question de qualité qui doit entrer en ligne de compte...'

'J’ai le sentiment que nous n’avons pas su prendre la profondeur ce soir, souligne Xherdan Shaqiri. Mais même si je me répète, l’essentiel est acquis avec cette qualification. Il est toutefois évident que nous devons montrer un autre visage en Allemagne. Retrouver une forme d'humilité. Sinon, le tournoi va être compliqué...'

