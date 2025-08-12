Jocelyn Gourvennec veut remobiliser les Grenat

Nommé lundi entraîneur principal du Servette FC, Jocelyn Gourvennec annonce la couleur avant le match retour d'Europa League à Utrecht jeudi. Le Français veut surtout remobiliser ses troupes.

Après le départ de Thomas Häberli, l'ambiance est au renouveau à Genève avec l'arrivée de Gourvennec, présenté en conférence de presse mardi au Stade de Genève après avoir dirigé deux entraînements. Le Breton, qui a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, se réjouit 'des sourires aperçus pendant l'entraînement'.

Il souligne que 'le match nul de dimanche (réd: 1-1 face à Grasshopper en Super League) a fait du bien. Le fait d'être mené et de revenir au score est très positif.'

Pour un jeu 'pétillant et explosif'

Afin de poser ses marques et de redonner confiance à une équipe en manque de repères, Jocelyn Gourvennec veut transmettre la flamme de l'ancien joueur qu'il est. 'En tant qu'ex-numéro 10, j'ai à coeur de créer le jeu que j'aurais voulu produire sur le terrain', affirme-t-il. 'Le foot de possession a ses vertus, mais il faut aussi avoir des capacités d'explosivité.'

Ainsi, il assume vouloir présenter 'un jeu pétillant et créatif', pour l'instant plombé par un effectif marqué par quelques blessures (Rouiller, Antunes et Mraz notamment) qui empêche le nouveau coach grenat d'être en pleine possession de ses moyens.

Jocelyn Gourvennec n'a désormais que très peu de temps avant le match retour du 3e tour qualificatif de l'Europa League jeudi à Utrecht. Le Servette FC est en très mauvaise posture après avoir perdu l'aller 3-1 à domicile. Les Grenat enchaîneront ensuite avec le premier tour de la Coupe de Suisse face au Dardania Lausanne dimanche à Chavannes-près-Renens.

/ATS