José Mourinho nommé entraîneur du Benfica Lisbonne

L'entraîneur portugais José Mourinho a été nommé jeudi au poste d'entraîneur du Benfica Lisbonne. Il revient entraîner au Portugal après vingt ans d'expériences à l'étranger.

Il succède à son compatriote Bruno Lage, limogé après la cuisante défaite face aux Azerbaïdjanais de Qarabag mardi en Ligue des champions (3-2).

Remercié fin août par les Turcs de Fenerbahçe, au lendemain de leur élimination en barrages de Ligue des champions face au Benfica, Mourinho a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison 2026/2027, a précisé le club lisboète dans un communiqué.

'Je ressens beaucoup d'émotions, mais je pense que l'expérience m'aidera à les maîtriser', a commenté le coach de 62 ans lors de sa présentation à la presse au centre d'entraînement du Benfica, dans la banlieue sud de Lisbonne.

'Je suis l'entraîneur d'un des plus grands clubs du monde. Je veux me focaliser sur cette mission, sur le plaisir de faire quelque chose de vraiment passionnant', a-t-il ajouté.

De retour 25 ans après

Le 'Special One', qui a lancé sa carrière internationale grâce aux succès obtenus entre 2002 et 2004 aux commandes du FC Porto, revient ainsi dans son pays et dans le club où il a fait ses débuts en tant qu'entraîneur, il y a 25 ans.

Après avoir été l'assistant de Bobby Robson et de Louis van Gaal au FC Barcelone, c'est au Benfica qu'il est devenu coach principal en septembre 2000, mais il est parti après seulement onze matches. 'Cela fait 25 ans, mais je ne suis pas venu pour célébrer ma carrière', a-t-il affirmé jeudi, en se disant 'plus vivant que jamais'.

