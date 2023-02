Kevin Mbabu: « Je me sens bien »

3794 jours après son unique apparition avec le Servette FC, Kevin Mbabu revêtira ce mercredi le maillot de son club de coeur pour la deuxième fois. Ce retour n'était pas vraiment attendu.

Barré à Fulham qu'il a rejoint en début de saison pour un contrat courant jusqu'au 30 juin 2025, Kevin Mbabu revient à Genève pour se 'ressourcer'. 'Pour retrouver mon niveau surtout, poursuit-il. Cela va très certainement prendre du temps. Mais je n'ai aucun doute. Je me sens capable de redevenir l'un des meilleurs joueurs du championnat.' Comme il l'avait été sous les couleurs des Young Boys entre 2016 et 2019.

Prêté au Servette FC jusqu'à la fin de la saison, Kevin Mbabu entrera mercredi sur la pelouse de la Schützenwiese de Winterthour avec le souvenir de ses premiers pas avec le Servette FC, le 28 septembre 2012. 'J'avais 17 ans. On jouait contre Lausanne un soir pluvieux de semaine. Sébastien Fournier m'avait introduit en seconde période, précise-t-il. Tu n'oublies jamais le premier match joué en équipe première avec le club qui t'a tout appris.'

'Je me sens bien'

Avec son parcours qui l'a mené à Newcastle, à Wolfsburg et à Fulham, fort de ses 22 sélections en équipe de Suisse qu'il espère retrouver bientôt, Kevin Mbabu sera peut-être le facteur X qui peut permettre au Servette FC d'atteindre ses objectifs: la deuxième place du championnat derrière les Young Boys et une victoire en Coupe de Suisse.

'Même si je n'ai plus joué depuis le mois de novembre, je me sens bien, dit-il. J'ai ajouté des séances spécifiques à côté de l'entraînement collectif avec Fulham. J'ai tout fait pour que l'écart que l'on peut accuser entre l'entraînement et la compétition soit réduit le plus possible.'

Egalement courtisé par le FC Bâle - 'signer chez le rival no 1 des Young Boys était hors de question', avoue-t-il -, Kevin Mbabu entend relancer sa carrière après son faux départ à Fulham. 'Ma situation à Fulham s'explique par plusieurs raisons. Les négociations entre Wolfsburg et Fulham ont trop duré. Je ne suis arrivé à Londres que huit jours avant le début du championnat', rappelle-t-il.

Pas de chance

'L'équipe a livré une performance magnifique lors de son premier match contre Liverpool (ndlr: 2-2). Elle a ensuite enchaîné les résultats. L'entraîneur (ndlr: Marco Silva) avait trouvé son onze, poursuit-il. Et la seule fois où j'ai été titularisé en Premier League, le 1er octobre contre Newcastle, on a pris un rouge d'entrée et l'entraîneur a décidé de sortir ses deux latéraux juste avant la pause. Franchement, je n'ai pas été très chanceux.'

