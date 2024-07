L'Argentine élimine l'Equateur aux tirs au but

L'Argentine a dû s'employer pour vaincre l'Equateur jeudi à Houston en quarts de finale de la Copa America. L'Albiceleste s'est imposée à l'issue d'une séance de tirs au but qui a vu son gardien Emiliano Martinez stopper deux tirs équatoriens après l'échec initial de Lionel Messi (1-1, 4-2 tab).

Les champions du monde 2022 avaient ouvert le score à la 35e minute par Lisandro Martinez, après un corner tiré par Messi et prolongé de la tête par Alexis Mac Allister. Mais l'Equateur - qui n'a jamais battu l'Argentine en Copa America - a égalisé à la 91e grâce à Kevin Rodriguez, également de la tête.

Les Equatoriens, plus tranchants sur l'ensemble du match, auraient pourtant pu accéder aux demi-finales, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 1993. Leur star et capitaine Ener Valencia n'a cependant pas pu transformer un pénalty obtenu à la 59e, trouvant le montant de Martinez.

Une Panenka manquée

Sans prolongation dans cette Copa America avant la finale, les deux équipes ont basculé directement vers les tirs au but, avec Lionel Messi comme premier tireur côté argentin, qui a touché la transversale sur une Panenka. Mais aucun autre Argentin ne manquera sa tentative.

Et Emiliano Martinez a une nouvelle fois joué les héros, comme lors de la finale du dernier Mondial face à la France. Il a repoussé coup sur coup les tirs d'Angel Mena puis Alan Minda, alors que Julian Alvarez et Alexis Mac Allister rentraient leur tentative. C'est Nicolas Otamendi qui a offert la qualification à son équipe.

L'Argentine affrontera le Venezuela ou le Canada pour une place en finale d'une compétition dont elle est également la tenante du titre.

