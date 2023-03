L'Argentine en fête étrille un léger Curaçao 7-0

L'Argentine a largement battu la modeste équipe de Curaçao 7-0 mardi.

Ce match amical a tourné au gala pour les nouveaux champions du monde, grâce notamment à un triplé de Lionel Messi qui a passé le cap symbolique des 100 buts inscrits en sélection.

Dans une partie complètement déséquilibrée, l'Argentine menait déjà 5-0 peu après la demi-heure de jeu après trois buts de Messi (19e, 32e, 36e), Nicolas Gonzalez (22e) et Enzo Fernandez (34e). Angel di Maria sur penalty (78e) et Gonzalo Montiel (86e) ont corsé une addition qui aurait pu être beaucoup plus lourde tant le déséquilibre était grand entre les deux formations.

Messi, iconique capitaine de l'Albiceleste couronnée en décembre au Qatar, comptabilise désormais 102 buts sous le maillot rayé bleu ciel et blanc. Il est troisième du classement mondial des meilleurs buteurs en sélection nationale derrière le Portugais Cristiano Ronaldo (122 réalisations) et l'Iranien Ali Daei (109).

/ATS