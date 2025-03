L'Atlético Madrid pour vaincre la malédiction

Battu à l'aller (2-1), l'Atlético Madrid croit en ses chances de renverser son mythique rival, le Real, en Ligue des Champions. Pour mettre fin à une malédiction qui dure depuis plus de 70 ans.

L'analyse d'après-match de Diego Simeone, mardi dernier au Santiago Bernabéu, après cette courte défaite (2-1), ne laissait pas de place au doute. L'Atlético est 'encore en vie' dans ce huitième de finale, et il a, selon son coach, toutes les raisons de croire qu'il est capable, 'comme l'an passé face à l'Inter Milan', d'effacer un mauvais résultat à l'aller grâce au soutien de son public au Metropolitano.

Les Colchoneros, menés 1-0 en début de rencontre après un revers 1-0 à l'aller, avaient alors renversé et éliminé le finaliste de l'édition 2023 aux tirs au but, au bout d'un match héroïque. De quoi expliquer la foi inébranlable du 'Cholo', son approche (très) prudente durant le match et ses choix de coaching pour le moins frileux, avec notamment la sortie à la 70e minute d'Antoine Griezmann pour le défenseur central Robin Le Normand.

D'autant que l'Atlético n'a jamais perdu sur sa pelouse (au Vicente Calderon puis au Metropolitano) en phase éliminatoire de C1 sous les ordres de Simeone, avec un bilan de 11 victoires et 6 nuls en 17 rencontres depuis 2011... dont 8 succès par un but d'écart. Il a aussi prouvé dans son histoire récente avoir les ressources pour renverser le Bayer Leverkusen (2015) et le FC Barcelone (2016).

Mais il a, à chaque fois, vu ses rêves brisés par son éternel rival, impitoyable en quart de finale en 2015 et en finale en 2016, aux tirs au but. C'était alors la troisième défaite des Rojiblancos en finale de C1, après celles de 2014 - déjà contre le Real - et de 1974 face au Bayern Munich, au terme de laquelle le mythique président Vicente Calderon avait surnommé son club 'el pupas', le maudit.

Le poids de l'histoire

L'Atlético, qui souffre d'un certain complexe d'infériorité par rapport à son glorieux voisin et ses quinze couronnes européennes, a donc bien quelques raisons d'y croire, mais le Real, champion en titre, a le poids de l'histoire de son côté. En cinq confrontations (1958-59, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016, 2016-17), le club merengue est toujours sorti vainqueur et semble systématiquement se dresser sur la route de son ennemi juré pour le priver de gloire.

Kobel et Jashari en lice

Cette affiche éclipse les trois autres affiches de la soirée qui verront deux Suisses en lice. A Lille, Gregor Kobel et le Borussia Dortmund, finalistes l'an dernier, devront livrer une performance XXL pour poursuivre leur route après le 1-1 du match aller. Pour Gregor Kobel, ce match tombe à pic pour rappeler qu'il est bien un gardien d'exception.

A Birmingham, Ardon Jashari et le FC Bruges seront confrontés à une mission impossible face à Aston Villa. Battus 3-1 en Belgique, l'international suisse et ses coéquipiers sont bien conscients qu'une éventuelle remontada passe par un miracle extraordinaire.

/ATS