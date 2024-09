L'Uruguay dit adieu à Luis Suarez sur un match nul terne

Le légendaire attaquant de l'Uruguay Luis Suarez a connu une dernière sélection frustrante vendredi à Montevideo.

La Celeste a fait match nul 0-0 contre le Paraguay dans les éliminatoires de la zone AmSud pour le Mondial 2026.

Le 'Pistolero' range le maillot bleu ciel à la tête d'une bagatelle de 69 buts en 143 capes, de quoi se retirer, à 37 ans, en tant que meilleur réalisateur de l'histoire de la Celeste.

'Merci pour tout, +Lucho+!', 'Tu étais et resteras mon idole éternelle', 'Tu es unique et inégalable': les messages d'adieux étaient nombreux dans le stade Centenario, où plus de 60'000 spectateurs s'étaient rassemblés.

Luis Suarez n'aura finalement pas réussi à atteindre la barre des 70 'goles', dans une rencontre hachée par 24 fautes et ponctuée d'une seule frappe cadrée du côté uruguayen. Lui-même a raté une occasion à la 18e, sa frappe touchant le poteau.

Sa carrière internationale longue de 17 ans aura été jalonnée d'une Copa America remportée en 2011 en Argentine, mais aussi de polémiques. Autant combatif qu'éruptif, il a notamment arrêté de la main une tête à bout portant contre le Ghana en quart de finale du Mondial 2010, contribuant à la qualification de son équipe malgré un carton rouge inévitable pour antijeu.

Avec ce seul point glané pour la der de son héros, l'Uruguay (14 points) reste deuxième de ces éliminatoires, derrière les Argentins (18) et devant la Colombie (13) qui a fait match nul 1-1 au Pérou.

/ATS