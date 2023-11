« L'alcool m'a servi de défouloir », avoue Wayne Rooney

'Quand j'avais une vingtaine d'années, l'alcool m'a servi de défouloir', a avoué dans un podcast Wayne Rooney.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a été confronté très jeune à la célébrité et à une pression très forte.

'Je rentrais chez moi, je passais quelques jours à la maison et je ne sortais pas. Je buvais presque jusqu'à ce que je m'évanouisse', a déclaré l'ex-enfant prodige du football anglais, nommé récemment entraîneur de Birmingham en deuxième division.

Wayne Rooney a été plongé dans le grand bain professionnel dès l'âge de 16 ans avec Everton, est devenu international anglais à 17 ans et a rejoint à 18 ans la grande équipe de Manchester United, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire.

'Je ne voulais pas être parmi les autres parce que parfois, on se sent gêné. Parfois, vous avez l'impression d'avoir déçu les gens et, en fin de compte, je ne savais pas comment faire face à la situation', a confié Rooney dans un podcast lancé par Rob Burrow, ex-joueur de rugby à XIII atteint de la maladie de Charcot.

'Lorsque l'on n'accepte pas l'aide et les conseils des autres, on peut se retrouver au plus bas, et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller parler de mes problèmes aux gens', a encore déclaré l'ancien attaquant âgé de 38 ans.

/ATS