L'alerte de Xhaxa « n'a pas semé le trouble », assure Aebischer

La mise en garde de Xhaka après le nul contre l'Australie 'n'a pas semé le trouble' au sein de l'équipe de Suisse. 'C'était une bonne déclaration de sa part', a assuré Aebischer lundi à San Diego.

Le milieu de terrain fribourgeois (29 ans) est revenu sur les propos de son capitaine, qui a soutenu samedi, après la répétition générale contre les Socceroos (1-1), que la Suisse 'devait se ressaisir' si elle ne voulait pas quitter le Mondial 'après trois matches'.

'On a tous vu son interview. C'était une bonne déclaration de sa part. C'est le capitaine, il veut que tout le monde soit à 100% pendant 90 minutes. On veut franchir cette étape pour devenir une grande équipe, pour réussir un grand tournoi', a estimé Aebischer lors d'une conférence de presse.

Le demi de Pise, qui ambitionne de jouer les premiers rôles au sein du onze de Murat Yakin, a affirmé que la sortie de Xhaka n'avait pas altéré l'ambiance au sein du groupe. 'Ce genre de choses ne sème pas le trouble chez nous. Ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble et il en faut un peu plus pour qu'on s'inquiète', a-t-il assuré.

Sortie d'équipe chez les Padres

Les Suisses ont d'ailleurs profité de leur soirée libre samedi pour assister à un match de Major League Baseball entre les San Diego Padres et les New York Mets. Ils ont été aperçus tous ensemble, entre deux coups de batte, sur l'écran géant du stade. 'C'était une bonne soirée. Il faut parfois attendre un moment pour qu'il se passe quelque chose, mais quand ça arrive, l'ambiance monte vraiment d'un cran', a raconté Aebischer.

Concernant un éventuel manque d'intensité à l'entraînement, le Singinois a aussi tenu à nuancer les propos de Xhaka: 'Chaque joueur fonctionne différemment. Certains s'entraînent peut-être de manière un peu plus détendue, mais sont toujours prêts le jour du match. D'autres ont besoin de se donner à fond pendant la semaine pour être prêts le week-end.'

Le voyage et l'adaptation au décalage horaire ont également joué un rôle non négligeable lors de la première semaine en Californie. 'Ça été un petit sujet dans la gestion de la charge de travail', a relevé Aebischer. 'C'est peut-être aussi pour cette raison que tout ne s'est pas déroulé comme Granit l'avait imaginé.'

/ATS