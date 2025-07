L'avenir de Xhaka devrait bientôt être clarifié

Granit Xhaka pourrait quitter le Bayer Leverkusen ces prochains jours.

Le club allemand laisserait partir le capitaine de l'équipe nationale suisse à Sunderland contre une indemnité de 20 millions d'euros.

'Il y aura une décision cette semaine. Le camp Xhaka est au courant des conditions auxquelles un transfert est possible', a déclaré le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, selon des médias concordants. Le club veut des clarifications rapidement car l'accord est valable jusqu'à fin juillet, a-t-il précisé.

'Si cela ne se fait pas, il restera', a annoncé Rolfes. Mais le promu de Premier League est apparemment prêt à payer l'indemnité de transfert demandée. Et Xhaka veut absolument quitter le Bayer un an après le doublé.

L'entraîneur Erik ten Hag s'était auparavant exprimé avec véhémence contre un départ du milieu de terrain de 32 ans: 'Le club a déjà cédé trois joueurs importants. Nous ne céderons pas d'autres joueurs, ce n'est pas possible. Cela reviendrait à négliger la structure et la culture de l'effectif', a déclaré le Néerlandais. Auparavant, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (tous deux à Liverpool) et Jonathan Tah (Bayern Munich) avaient déjà quitté Leverkusen.

