LS: Alvyn Sanches travaille dur pour retrouver les terrains

Trois mois après sa grave blessure au genou (ligament croisé), Alvyn Sanches (22 ans) travaille dur pour retrouver les pelouses. Il rêve de jouer la Coupe du monde 2026, a-t-il dit au 'Sonntagsblick'.

Le joueur du Lausanne-Sport s'est blessé en mars lors de son premier match international en Irlande du Nord. Sa réhabilitation suit son cours normalement, et Sanches affiche une grande motivation. 'Je vais très bien vu les circonstances. Il faut que cela continue comme ça', a-t-il déclaré au journal dominical.

Pour l'instant, l'accent est mis sur le renforcement musculaire. 'J'ai commencé les exercices de force pour mon genou. Et je travaille aussi sur la stabilité. Je suis content des progrès, mais le chemin est encore long. Je suis au milieu du processus', a résumé le joueur.

Tristesse

L'objectif des prochaines semaines et mois? 'Il faut devenir plus fort, afin de revenir sur les terrains sans ressentir de douleurs.'

Alvyn Sanches, dont la valeur marchande est estimée à 13 millions de francs, est passé par des moments difficiles sur le plan moral après sa blessure. 'D'abord, j'ai espéré qu'il n'y avait rien de grave. Mais la réalité s'est vite imposée, et j'ai été très triste.'

Cette blessure est survenue alors que le Lausannois traversait une excellente période. Sa famille, ses coéquipiers et l'équipe nationale l'ont beaucoup soutenu. 'Mais il m'a fallu trois ou quatre jours pour digérer le coup. Cela a été difficile d'accepter cette blessure.'

Objectif Coupe du monde 2026

Alvyn Sanches a un gros objectif qui le motive. La Suisse entamera en septembre les qualifications pour la Coupe du monde, à domicile contre le Kosovo puis la Slovénie. 'Cela va être très juste pour moi, c'est clair. Mais cela ne me stresse pas, ce n'est pas un contre-la-montre. Je dois faire preuve de patience et attendre de voir comment je serai en automne', explique le joueur du LS.

Mais la Coupe du monde 2026 est dans son viseur. 'J'en rêve! Cet objectif me pousse chaque jour. C'est la plus grande compétition du monde, et je veux y participer.'

/ATS