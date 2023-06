La 1re édition à 32 équipes aura lieu aux Etats-Unis en 2025

La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes prévue en 2025 a été attribuée aux Etats-Unis. La FIFA l'a annoncé.

'Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d'infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi', a détaillé la FIFA dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence.

La Coupe du monde des clubs, qui sera désormais organisée tous les quatre ans, se tenait jusqu'ici chaque année avec seulement sept équipes participantes. La prochaine édition sous cette formule aura lieu en décembre 2023 en Arabie saoudite.

Les Etats-Unis organiseront ensuite en 2026, avec le Canada et le Mexique, le premier Mondial à 48 pays - au lieu de 32.

'La décision a été prise sur la base de la position des États-Unis en tant que leader reconnu dans l'organisation d'événements mondiaux et parce qu'elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison de la Coupe du Monde 2026', a d'ailleurs ajouté la FIFA. Les dates, les villes-hôtes et le calendrier des matches de ce nouveau tournoi seront établis ultérieurement.

La FIFA avait déjà défini en février 2022 la répartition des places qualificatives par continent pour cette compétition avec quatre clubs qualifiés pour l'Asie, quatre pour l'Afrique, quatre pour l'Amérique centrale et du Nord, six pour l'Amérique du Sud, un pour l'Océanie, douze pour l'Europe et un pour le pays hôte.

'La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 sera l'apogée du football de clubs masculin professionnel d'élite, et avec l'infrastructure requise en place ainsi qu'un intérêt local massif, les États-Unis sont l'hôte idéal pour lancer ce nouveau tournoi mondial', a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le Conseil de la FIFA a par ailleurs repoussé le lancement du processus de candidatures pour l'organisation du Mondial 2030, qui débutera après sa prochaine réunion prévue en septembre ou octobre 2023. Le nom du ou des pays-hôtes sera dévoilé fin 2024.

/ATS