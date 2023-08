La Colombie a fait sauter le verrou jamaïcain au Mondial dames

La Colombie a battu la Jamaïque 1-0 à Melbourne et disputera pour la première fois les quarts de finale du Mondial dames. Elle affrontera samedi l'Angleterre, championne d'Europe en titre.

Spectaculaire depuis le début de la compétition, la 25e nation mondiale a évolué dans un registre plus mesuré face aux solides Jamaïcaines, qui n'avaient encaissé aucun but jusque-là après avoir notamment affronté la France et le Brésil. La capitaine Catalina Usme a débloqué la rencontre, âpre et équilibrée, d'une reprise pleine de lucidité (51e), sur une ouverture d'Ana Guzman.

La Jamaïque a poussé pour égaliser, mais la tête de Jody Brown, à la suite d'un cafouillage devant le but de Catalina Perez, a heurté le poteau (53e). Celle de Drew Spence est, elle, passée à quelques centimètres de la cage (82e). La Colombienne Leicy Santos a aussi envoyé sur le poteau la balle de break (86e).

Les 'Reggae Girlz', qui disputent leur première phase à élimination directe en deux participations, quittent cependant la compétition la tête haute. Elles avaient réussi en exploit en éliminant le Brésil dans leur groupe.

