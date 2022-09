La France, battue au Danemark, sauve toutefois sa place

Malgré sa défaite 2-0 au Danemark dans le cadre de la Ligue des nations, la France a réussi à conserver sa place en Ligue A.

C'est l'Autriche qui est reléguée en Ligue B après son revers contre la Croatie (1-3).

Après avoir outrageusement dominé les vingt premières minutes à Copenhague, les Français ont disparu dans la deuxième moitié de la première mi-temps. Les Danois se sont alors fait pesants sur le but d'Alphonse Areola. Sur une superbe transversale d'Eriksen, Damsgaard centrait de l'aile gauche au profit de Kasper Dolberg, qui déviait la balle hors de portée du gardien français (34e). Dolberg, l'attaquant si décevant pendant deux saisons avec Nice, qui s'est finalement retrouvé prêté au FC Séville, semble mieux inspiré en équipe nationale.

Cinq minutes plus tard, les Scandinaves ont pris une option sur la victoire avec le 2-0 inscrit d'une reprise de volée par Andras Skov Olsen, l'attaquant de Bruges, le plus dangereux pour la défense tricolore. En deuxième période, le portier Kasper Schmeichel, autre joueur en difficulté à Nice, a fait le désespoir des attaquants français et en particulier de Kylian Mbappé, avec trois arrêts décisifs. Tenante du titre, la France termine la phase de qualification avec une victoire en six matches. Inquiétant avant la Coupe du monde.

Malgré son succès, les Danois ne participeront pas à la finale à quatre. Ils sont devancés d'un point par la Croatie, vainqueur 3-1 contre l'Autriche.

Dans le groupe 4 de la Ligue A, les Pays-Bas ont assuré leur qualification pour le tournoi final grâce à leur succès 1-0 sur leur voisin belge. Virgil Van Dijk a inscrit l'unique but du derby (73e). Battu par la Pologne (1-0), le Pays de Galles était déjà relégué en Ligue B avant les derniers matches.

/ATS