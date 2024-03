La France est favorite de l'Euro 2024, selon Philipp Lahm

La France est favorite de l'Euro 2024. L'ancien international allemand Philipp Lahm, patron du comité d'organisation, l'a affirmé en louant l'exceptionnel vivier de joueurs chez les Bleus.

A la question de savoir qui il voit remporter l'Euro 2024 (14 juin - 14 juillet), l'ancien capitaine de l'Allemagne, champion du monde en 2014, est catégorique: 'La France, tout simplement parce qu'ils ont, je dirai, 40 joueurs, ils ont vraiment beaucoup de joueurs très talentueux'.

'Ils ont un groupe très équilibré et peuvent facilement procéder à des changements, amener des joueurs du banc qui auraient normalement la légitimité de jouer dès le début. Mais ce qui est décisif, c'est de se présenter en équipe sur le terrain', a ajouté Philipp Lahm.

Une équipe surprise

L'organisateur en chef de l'Euro estime que les 'grandes nations européennes de football' ont les meilleures chances de remporter le tournoi. Mais il 'souhaite aussi qu'il y ait une équipe surprise, que de petites nations aillent assez loin dans le tournoi, encouragées par leurs supporters'.

'Le titre, j'en suis presque sûr, ce sera une nation de football qui le remportera, un favori qui a toujours gagné ces dernières années', a ajouté Lahm. Ancien capitaine de la Mannschaft, Lahm a apprécié la performance de l'Allemagne samedi contre la France (victoire 2-0 à Lyon): 'Julian Nagelsmann a trouvé une formation claire, il a ses défenseurs centraux, ses latéraux. Il a construit un milieu de terrain établi, et aussi de jeunes joueurs très dynamiques.'

Progrès à confirmer

'Evidemment, ça donne de la confiance', a-t-il glissé, précisant toutefois que ces progrès seraient à confirmer sur la durée. 'Il est important aussi pour l'Allemagne et pour l'euphorie dans notre pays, que la Mannschaft joue un bon football, avec passion. Samedi, c'était un premier pas, mais on va pouvoir le juger plus tard sur la durée', a-t-il prévenu.

Florian Wirtz et Jamal Musiala ont 'assurément le talent pour élever la Mannschaft à un autre niveau', selon Lahm. 'C'est important que tout fonctionne en même temps, que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. C'est ce qui s'était passé pour nous en 2014, chacun s'était identifié à son rôle et avait mis ses qualités au service de l'équipe', a-t-il rappelé.

