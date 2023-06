La Roja prive la Croatie d'un premier titre

Deux arrêts du gardien Unai Simon dans la séance de tirs au but décisive ont permis à l'Espagne de remporter dimanche la 3e Ligue des nations.

a Roja s'est imposée au bout du suspense contre la Croatie, après un match sans but marqué dans le jeu (0-0, 5-4 tab).

Pour la sélection au damier, l'ultime marche d'un tournoi demeure toujours la plus dure à franchir. Après une demi-finale de Coupe du monde perdue en 1998 et une finale concédée, toujours lors du Mondial, en 2018, les Croates espéraient enfin acquérir un trophée international, après s'en être approché.

La sélection de Zlatko Dalic a toutefois dû une nouvelle fois déchanter, malgré son effectif technique très bien rodé, toujours dirigé par l'homme-orchestre Luka Modric. Le Ballon d'or 2018 n'est pourtant pas parvenu à faire la différence et risque de quitter bredouille la scène internationale.

Dans l'emblématique stade De Kuip de Rotterdam chauffé à blanc et pourtant presque entièrement acquis à la cause croate, la bataille a fait rage jusqu'au bout du suspense entre les deux finalistes du tournoi. Et c'est la Roja qui a eu les nerfs les plus solides, après s'être déjà procuré les occasions les plus dangereuses du match.

Après deux arrêts décisifs de son gardien dans la séance cruciale, le défenseur Dani Carvajal a offert le sacre aux siens sans trembler dans la mort subite. L'Espagne renoue ainsi avec un succès international qui la boudait depuis son titre européen acquis en 2012.

Dans le match pour la 3e place, l'Italie a dominé les Pays-Bas chez eux 3-2. Chiesa a pu inscrire le 3-1 à la 72e, quatre minutes après la réduction de Bergwijn.

/ATS