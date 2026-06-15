La Suède bat la Tunisie et prend la tête du groupe F

La Suède a pris les commandes du groupe F dès son entrée en lice dans le Mondial 2026. Elle ...
La Suède bat la Tunisie et prend la tête du groupe F

La Suède bat la Tunisie et prend la tête du groupe F

Photo: KEYSTONE/AP/Moises Castillo

La Suède a pris les commandes du groupe F dès son entrée en lice dans le Mondial 2026. Elle a surclassé la Tunisie 5-1 dimanche à Monterrey.

Le sélectionneur suédois Graham Potter a pu compter sur ses joueurs évoluant en Premier League pour débuter leur Coupe du monde par un solide succès. Auteur d'un doublé (7e/90e+6), le milieu de terrain de Brighton Yasin Ayari a mis les siens sur orbite, profitant d'une mauvaise sortie du portier tunisien Abdelmouhib Chamakh.

Ce dernier a encore dû s'avouer vaincu à la 30e, lorsque l'attaquant de Liverpool Alexander Isak a trouvé le petit filet au terme d'une contre-attaque foudroyante. Débordés, les Aigles se sont redonné un peu d'air peu avant la pause, lorsqu'Omar Rekik a glissé le cuir dans la cage de Kristoffer Nordfeldt d'une tête imparable (43e).

Une défense tunisienne débordée

Mais à l'heure de jeu, les Suédois ont encore parfaitement exploité les errances de la défense tunisienne. Après une récupération de balle directement dans les pieds du capitaine Ellyes Skhiri, Isak a lancé Viktor Gyökeres seul devant Chamakh, et l'attaquant d'Arsenal n'a pas tremblé pour inscrire le 3-1. A peine entré en jeu, Mattias Svanberg a porté le score à 4-1 à la 84e, avant qu'Ayari ne sale encore l'addition dans le temps additionnel.

Eliminée dès la phase de poules en 2022, la Suède profite du match nul entre le Japon et les Pays-Bas (2-2) quelques heures auparavant pour prendre la tête du groupe. Samedi, les Nordiques affronteront les Néerlandais à Houston, tandis que les Aigles tenteront de rebondir face aux Japonais, toujours à Monterrey.

/ATS
 

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