La Suisse M21 battue sur le fil en Espagne

L'équipe de Suisse M21 a concédé une courte défaite en amical, vendredi soir à Almeria, face à l'Espagne (3-2). Les joueurs de Patrick Rahmen ont deux fois mené au score, après avoir courbé l'échine.

La partie avait démarré de la meilleure des manières avec une ouverture du score signée Dan Ndoye au terme d'un joli mouvement collectif (8e). Les Espagnols ont toutefois pu regagner les vestiaires grâce à une égalisation de Rodri juste avant la pause (44e).

A l'heure de jeu, Kastriot Imeri pensait avoir mis les jeunes Suisses sur les rails en convertissant un penalty (63e) permettant aux visiteurs de reprendre les devants. C'était compter sans la combativité ibérique, qui a mené à un tardif doublé inscrit par Rodrigo Riquelme (76e et 81e).

Suisse et Espagne M21 ne s'étaient plus affrontées depuis septembre 2012, lorsque les deux adversaires s'étaient séparées sur un match nul et vierge.

/ATS