Lundi en Slovénie (20h45), la Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial 2026. Si elle s'impose à Ljubljana et que le Kosovo ne gagne pas en Suède, elle validera déjà son billet.

Certes, obtenir le précieux sésame ne dépend pas uniquement de la sélection de Murat Yakin. Mais le scénario qui la verrait se qualifier après seulement quatre de six matches de ces éliminatoires express n'est de loin pas improbable.

Il y a un mois, elle n'avait fait qu'une bouchée de la Slovénie dans un Parc Saint-Jacques à peine rempli au tiers (3-0). Et ce n'est pas trop prendre de risques que d'imaginer la Suède, qui a joué de malchance vendredi face à ces Helvètes toujours invaincus en 2025, obtenir au moins un point contre le Kosovo.

'Nous sommes dans une bonne situation, et je pense que nous l'avons mérité', a déclaré le sélectionneur dimanche en conférence de presse. 'Tout est entre nos mains et nous comptons bien jouer avec la même intensité et le même plaisir que lors des derniers matches.'

Nouveau système slovène

Avec neuf points en trois matches, neuf buts marqués et aucun encaissé, la Suisse affiche toujours un bilan parfait. Vendredi en Suède, la défense helvétique s'est toutefois fait quelques frayeurs sur les contre-attaques rapides des Scandinaves.

'Chaque adversaire peut être très dangereux si on lui laisse une ouverture, et les Slovènes ont sans doute vu que nous pouvions être mis à l'épreuve en transition', a estimé Yakin, qui espère bien que ses joueurs parviendront à réitérer la performance du match aller. A Bâle, Nico Elvedi, Breel Embolo et Dan Ndoye avaient participé au festival suisse en première mi-temps (3-0).

Vendredi, face au Kosovo (0-0), le sélectionneur slovène Matjaz Kek a opté pour un changement de système, passant d'un 4-4-2 à un 3-5-2. De quoi bien museler les attaquants kosovars, mais pas vraiment d'offrir à Benjamin Sesko (22 ans) les meilleures occasions de briller. L'avant-centre star de Manchester United (44 sélections, 16 buts) attend toujours son premier but dans ces qualifications. Tombera-t-il lundi face au gardien suisse Gregor Kobel, qui en est désormais à 285 minutes d'invincibilité après avoir longtemps peiné à garder sa cage inviolée ?

Une pelouse douteuse

Au Stadion Stozice, une enceinte de 16'000 places qui devrait faire le plein, Murat Yakin et ses joueurs espèrent surtout évoluer sur une pelouse correcte. L'état douteux du pré à J-1 a forcé l'équipe de Suisse à s'entraîner sur l'un des terrains annexes du stade de la capitale slovène.

Il sera également intéressant de voir si le sélectionneur bâlois reconduira une nouvelle fois les onze mêmes joueurs à qui tout réussit depuis septembre. 'Je pense que oui, mais je ne peux pas encore le confirmer', a-t-il glissé devant la presse.

'Muri' devra en tout cas composer sans son latéral remplaçant Isaac Schmidt, touché à un pied avant le voyage en Suède. Le Vaudois a quitté le rassemblement dimanche et a été remplacé par le Genevois Zachary Athekame (20 ans), convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale A.

