La Suisse l'emporte sans briller face à l'Irlande du Nord

L'équipe de Suisse dames a terminé la 1re phase qualificative pour le Mondial 2027 sur un succès ...
La Suisse l'emporte sans briller face à l'Irlande du Nord

La Suisse l'emporte sans briller face à l'Irlande du Nord

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

L'équipe de Suisse dames a terminé la 1re phase qualificative pour le Mondial 2027 sur un succès poussif. Assurée de la 1re place de son groupe, elle s'est imposée 2-1 en l'Irlande du Nord mardi.

Déjà victorieuse 2-0 face à cet adversaire lors du premier affrontement en mars, la sélection de Rafel Navarro a assuré l'essentiel sous la grisaille de Lurgan. Largement dominatrice en première mi-temps, la Suisse menait 2-0 à la pause.

Buteuse face à Malte vendredi, Géraldine Reuteler a profité d'une remise de Leila Wandeler pour ouvrir la marque à la 29e. Smilla Valloto a doublé la mise quatre minutes avant la fin de la première période.

Prochain rendez-vous à l'automne

Malgré la réduction du score d'Emily Cassap à la 85e, les Suissesses ont tenu bon en fin de rencontre pour offrir un succès à leur capitaine Lia Walti à l'occasion de sa 140e sélection en équipe nationale. Sa coéquipière à la Juventus Viola Calligaris était également à la fête, avec désormais 80 apparitions sous le maillot rouge à croix blanche.

A la faveur de ce 5e succès en 6 matches, les Helvètes bouclent ce premier tour qualificatif à la première place du groupe B2. Elles se mesureront à une équipe classée 2e ou 3e dans cette Ligue B lors du premier tour de barrage prévu cet automne. En cas de succès, il y aura encore un 2e tour sur leur route vers la Coupe du monde 2027 au Brésil.

/ATS
 

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