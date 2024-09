La Suisse pour une première

Deux ans après un succès 2-1 à Saragosse, la Suisse défie à nouveau l’Espagne. Ce dimanche à Genève, elle rêve de battre la Roja pour la troisième fois de son histoire, la première sur son sol.

Battue 1-0 par le Danemark jeudi lors de son entame dans cette Ligue des Nations dont... l’Espagne est la tenante du titre, la Suisse est condamnée à l'exploit.

Sans son capitaine Granit Xhaka suspendu et avec des joueurs qui accusent un réel déficit sur le plan du rythme, Murat Yakin n'aborde pas vraiment cette rencontre avec les meilleures cartes dans les mains. Et en face il y a une Espagne qui a été sacrée cet été Championne d'Europe en Allemagne et Championne olympique à Paris, et qui possède avec Lamine Yamal un prodige de 17 ans capable de forcer la décision à tout instant.

Mais avec l'appui du public dans un Stade de Genève à guichets fermés, la Suisse se croit capable de renverser la Roja. Un succès lui permettrait de gommer la défaite de Copenhague. Seulement, les Espagnols, tenus en échec par la Serbie jeudi à Belgrade (0-0), ont perdu l'habitude d'enchaîner deux rencontres sans la moindre victoire...

/ATS