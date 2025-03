La folle aventure de Cédric Zesiger

Huitième match de Bundesliga avec Augsbourg sans concéder le moindre but ! Cédric Zesiger est vraiment en train de vivre une aventure particulière depuis son prêt en Bavière.

Samedi face à Wolfsburg, le club auquel il appartient, le Seelandais a été l’un des grands artisans du succès 1-0 d’Augsbourg. Il fut, en effet, à l’origine du but inscrit par Phillip Tietz. Désormais invaincus depuis 10 rencontres, les Bavarois n’ont plus encaissé de but depuis 614 minutes, depuis l’autogoal de Noahkai Banks lors du 1-1 contre St. Pauli le 1er février dernier dans... une rencontre que n’avait pas disputée Cédric Zesiger alors suspendu.

Marquée par le nul 1-1 du Bayern Munich à Berlin face à Union, cette 26e journée n’a pas vraiment souri à Jonas Omlin. Le gardien lucernois a dû céder sa place à 20 minutes de la fin du match à Brême où Borussia Mönchengladbach s’est imposé 4-2 grâce notamment à un triplé d’Alassane Pléa. Revenu au jeu depuis la blessure du titulaire Moritz Nicolas il y a un mois, Jonas Omlin n’avait pas vraiment besoin de ce nouveau coup dur.

/ATS