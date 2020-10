La majeure partie du FC Bâle toute la semaine en quarantaine

La première équipe du FC Bâle doit rester en quarantaine jusqu'à dimanche, à quelques exceptions près, a décidé le médecin cantonal bâlois lundi.

Cela ne s'applique pas à Ciriaco Sforza et son staff, qui disposent d'un vestiaire séparé. La mesure n'affecte pas non plus certains joueurs qui se sont entraînés à part, ainsi que Eray Cömert, Arthur Cabral et Raoul Petretta, lesquels avaient déjà été testés positifs au coronavirus.

Le FCB ne peut toutefois pas s'entraîner de manière régulière pour le moment. Le club rhénan a ainsi demandé à la Swiss Football League le report de son match de Super League prévu dimanche à Lausanne. Celui-ci devrait être confirmé, sachant que la Ligue autorise les demandes de report dès lors que six joueurs ou plus d'une même équipe se trouvent en quarantaine.

/ATS