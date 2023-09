La majorité des championnes du monde en grève appelées

Quinze des 23 championnes du monde, pour la majorité en grève depuis l'affaire Rubiales, ont malgré tout été appelées pour participer aux prochains matches de Ligue des Nations.

La nouvelle sélectionneuse Montse Tomé a laissé de côté Jenni Hermoso pour les matches contre la Suisse et la Suède.

Les joueuses n'ont toujours pas déclaré publiquement qu'elles acceptaient de revenir en sélection, malgré la démission de l'ex-patron du foot espagnol Luis Rubiales après son baiser forcé à Jenni Hermoso et le licenciement du sélectionneur Jorge Vilda, dont elles critiquaient les méthodes.

'Les joueuses sont des professionnelles et je suis sûr qu'elles feront bien leur travail, elles le font depuis longtemps, a déclaré Montse Tomé en dévoilant sa première liste. 'Je sais qu'elles seront parmi nous demain.'

L'ancienne joueuse du FC Barcelone a également retenu Mapi León et Patri Guijarro, pas sélectionnées pour la Coupe du monde et faisant partie des 'quinze rebelles' qui avaient déjà demandé des changements dans les méthodes de travail de l'équipe nationale il y un an.

Au total, 39 joueuses dont 21 des 23 Espagnoles sacrées à Sydney avaient annoncé vendredi dans un communiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles rejouent pour l'équipe nationale et appelé à une refonte totale des instances du foot espagnol.

Parmi les signataires figure la double Ballon d'Or Alexia Putellas. Elles demandent plus de changements aux différents niveaux de la fédération, notamment la démission de plusieurs membres qui faisaient partie de l'équipe de Luis Rubiales.

Concernant l'absence de Jenni Hermoso, Montse Tomé a déclaré lui avoir parlé, sans révéler le contenu de leur discussion, avant d'assurer que c'était, selon elle, 'la meilleure façon de la protéger'. 'Nous comptons sur Jenni, je travaille avec elle depuis cinq ans', a-t-elle ajouté.

