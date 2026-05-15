La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

Les 26 joueurs qui représenteront la Suisse lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique seront dévoilés séparément lundi et mardi.

L'ASF a choisi pour cela un jeu de devinettes à partir d'images ('Find the squad').

A partir de lundi matin, onze images seront publiées sur les différents réseaux sociaux, dans lesquelles les noms des joueurs sélectionnés seront dissimulés 'de manière créative'. Comme l'indique l'ASF, les photos montreront des personnes dans leur quotidien, exerçant différentes professions et évoluant dans des milieux représentant la diversité et la pluralité de la Suisse.

Le sélectionneur national Murat Yakin s'exprimera plus en détail sur la sélection mercredi devant la presse. 'Je sais que tout le monde dans le monde du football suisse attend cette sélection. C'est pourquoi je trouve approprié de l'annoncer de manière créative et d'impliquer des personnes issues de différents secteurs', a déclaré le technicien bâlois, cité dans le communiqué de l'ASF,

L'Association suisse avait déjà choisi une méthode originale pour rendre publique sa sélection pour l'Euro féminin 2025, disputé en Suisse. Une chasse au trésor ('The Chase') avait alors été mise sur pied, lors de laquelle les noms des joueuses avaient été dévoilés dans leur commune respective.

/ATS