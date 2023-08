La semaine noire du FC Bâle

Trois jours après sa victoire inutile au Kazakhstan, le FC Bâle est tombé au Letzigrund. Les Rhénans se sont inclinés 3-1 devant les Grasshoppers.

Cette défaite est due à la fois à la fatigue d’un très long voyage et à des erreurs défensives qui illustrent bien tout ce qui manque aujourd’hui au FCB : une rigueur de tous les instants devant la cage de Marwin Hitz, trop souvent livré à lui-même. A la faveur de cette victoire, acquise en première période grâce aux réussites de Filipe de Carvalho, Giotto Morandi et de Renat Dadashov, les Grasshoppers partagent la sixième place, celle de la barre, avec Lucerne et Yverdon.

Qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Conference League contrairement au FC Bâle, le FC Lucerne s’est, quant à lui, incliné 2-1 à St. Gall malgré la magnifique ouverture du score de Jakub Kadak. Mais porté par son public, le FC St. Gall a pu renverser le cours de la partie grâce à des réussites de Christian Witzig et d’Albert Vallci. Avec ses 6 points en 3 rencontres, la formation de Peter Zeidler n’est qu’à un point du duo de tête, formé désormais du FC Zurich et des Young Boys.

/ATS