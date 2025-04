La victoire qui change tout pour YB

Plus cliniques que jamais, les Young Boys ont gagné le match qu’ils ne devaient en aucun cas perdre.

Ils se sont imposés 1-0 à Genève face à Servette pour s’avancer désormais comme les favoris à leur propre succession en Super League.

Acquise dans un stade aux quatre cinquièmes vides - 6122 spectateurs - en raison des sanctions imposées par les autorités cantonales après les débordements du derby à Lausanne le 1er mars, cette victoire permet aux Bernois de revenir à 2 points du Servette FC.

Les Grenat pourraient même perdre leur fauteuil de leader jeudi si le FC Bâle s’impose devant les Grasshoppers. Cette rencontre du 1er avril s’inscrira peut-être comme celle du grand tournant de la saison.

Encore Fassnacht

Les Young Boys ne méritaient sans doute pas de mener à la pause. Face à un Servette entreprenant mais un brin malchanceux avec la tête de Miroslav Stevanovic sur la transversale à la 25e, les Bernois avaient le bonheur d’ouvrir le score par Christian Fassnacht à la 41e. Après son doublé à Bâle et son but samedi contre St-Gall, le transfuge de Norwich City a marqué de la tête pour poursuivre sa série vertueuse.

Freinés par les limites d’Alloune Ndoye, le remplaçant d’Enzo Crivelli à la pointe de l’attaque, et par la méforme de Dereck Kutesa, qui n’a pas trouvé le chemin des filets depuis le 9 février, les Grenat se retrouvaient presque devant une véritable'montagne'.

L’introduction de Crivelli pour Ndoye à la 57e aurait pu vraiment les aider à la gravir. Le Français était impliqué dans l’action qui voyait l’arbitre siffler un penalty dans un premier temps pour une faute sur Timothé Cognat. La VAR changeait cette décision pour ordonner un coup-franc à l’orée de la surface sur lequel Stevanovic trouvait cette fois le poteau droit de Marvin Keller. Ce n’était pas vraiment la soirée du Bosnien...

Yverdon battu

Dans l’autre match de la soirée, Yverdon Sport n’a pas enchaîné un cinquième match sans défaite. Sur leur pelouse, les Vaudois se sont inclinés 2-0 devant Lugano. Pas loin de basculer dans une véritable crise, les Tessinois ont assuré l’essentiel grâce à un penalty d’Anto Grgic (37e) et à une réussite de Shelqim Vladi (78e). Avec ce succès, ils peuvent à nouveau s’immiscer dans la lutte pour le titre. Même si on a le sentiment qu’ils ne sont plus vraiment armés pour l’obtenir.

