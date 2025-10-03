Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, de retour comme titulaire face au PSG mercredi (défaite ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, de retour comme titulaire face au PSG mercredi (défaite 2-1) en Ligue des champions, souffre à nouveau de douleurs au pubis.

L'international espagnol sera indisponible 'pour deux à trois semaines', a annoncé vendredi le club catalan.

'Les douleurs au pubis qui gênaient Lamine Yamal sont réapparues après le match contre le PSG', écrit le Barça dans un court communiqué, ajoutant que l'ailier de 18 ans sera forfait contre le Séville FC dimanche en Liga et indisponible 'pour deux à trois semaines'.

Yamal, appelé vendredi matin par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en vue de la prochaine trêve internationale, va donc manquer les deux rencontres de qualifications pour le Mondial 2026 face à la Géorgie et la Bulgarie. Il est également incertain pour les prochaines échéances avec le Barça, notamment le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre.

/ATS
 

