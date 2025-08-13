Lausanne-Sport peut y croire, Servette et Lugano moins

Trois clubs suisses sont engagés aujourd'hui au 3e tour retour des qualifications pour les ...
Lausanne-Sport peut y croire, Servette et Lugano moins

Lausanne-Sport peut y croire, Servette et Lugano moins

Photo: KEYSTONE/Valentin Flauraud

Trois clubs suisses sont engagés aujourd'hui au 3e tour retour des qualifications pour les Coupes d'Europe. Le Lausanne-Sport est le mieux placé pour atteindre les play-off.

L'équipe dirigée par Peter Zeidler ouvrira les feux dès 16h00 à Astana en Conference League. Les Vaudois, qui ont rejoint la capitale du Kazakhstan en charter (sept heures de vol) ont gagné 3-1 lors du match aller. Ils semblent avoir les moyens de franchir cet obstacle, et ce d'autant plus qu'ils pourront aligner Gaoussou Diakité, qui était suspendu lors du premier duel contre les Kazakhs.

Les deux autres équipes helvétiques sont bien plus mal engagées. Servette, qui se rendra à Utrecht dès 20h00 en Europa League, a été battu 3-1 chez lui par les Néerlandais il y a une semaine.

Besoin d'un petit miracle

Pour sa première sur le banc grenat, Jocelyn Gourvennec aura donc besoin d'un petit miracle pour renverser la situation. En cas d'élimination, les Genevois seraient reversés en play-off de Conference League où ils se mesureraient au Panathinaikos Athènes ou au Shakhtar Donetsk.

En Conference League, aussi à 20h00, Lugano tentera de sauver l'honneur ou ce qu'il en reste en Slovénie contre Celje après avoir été écrasé 5-0 au match aller à Thoune. Les espoirs tessinois de passer ce tour sont quasi nuls, même si les bianconeri ont signé leur premier succès de la saison dimanche en Super League contre Bâle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le PSG bat Tottenham au bout du suspense

Le PSG bat Tottenham au bout du suspense

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 23:19

En route pour la Coupe : deux fêtes s’entremêlent à Courgenay (3/4)

En route pour la Coupe : deux fêtes s’entremêlent à Courgenay (3/4)

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 13:48

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 13:31

Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 04:01

Articles les plus lus

Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 23:28

Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 04:01

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 13:31

En route pour la Coupe : deux fêtes s’entremêlent à Courgenay (3/4)

En route pour la Coupe : deux fêtes s’entremêlent à Courgenay (3/4)

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 13:48

Jack Grealish prêté par Manchester City à Everton

Jack Grealish prêté par Manchester City à Everton

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 19:23

Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 23:28

Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 04:01

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford

Manchester United: instabilité chronique critiquée par Rashford

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 13:31

Alisha Lehmann quitte la Juventus pour Côme

Alisha Lehmann quitte la Juventus pour Côme

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 11:13

Jocelyn Gourvennec veut remobiliser les Grenat

Jocelyn Gourvennec veut remobiliser les Grenat

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 16:53

Jack Grealish prêté par Manchester City à Everton

Jack Grealish prêté par Manchester City à Everton

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 19:23

Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Bâle se mesurera à Copenhague en barrages

Football    Actualisé le 12.08.2025 - 23:28