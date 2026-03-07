Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Lausanne a l'occasion de se mettre à l'abri du barragiste Grasshopper dimanche (16h30). Une ...
Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Lausanne a l'occasion de se mettre à l'abri du barragiste Grasshopper dimanche (16h30). Une victoire au Letzigrund donnerait 12 points d'avance aux Vaudois sur les Zurichois.

Victorieux dans ce même stade mercredi face au FC Zurich (2-1), le LS doit désormais enchaîner après avoir mis fin à sa série négative. Un nouveau succès lui permettrait même de conserver un mince espoir de disputer le Championship Group, même si cela dépendra des autres résultats.

Notamment de celui des Young Boys, qui accueillent le leader Thoune à Berne (16h30) et qui comptent neuf points d'avance sur Lausanne.

Enfin, l'affiche de la journée opposera Saint-Gall à Bâle (14h00). Les Rhénans doivent s'imposer pour se rapprocher du podium et des places européennes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:37

La Suisse a fait le job à La Valette

La Suisse a fait le job à La Valette

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 21:13

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:08

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

Articles les plus lus

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:41

La Suisse a fait le job à La Valette

La Suisse a fait le job à La Valette

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 21:13

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:08

Le FC Courtételle empoche un point à l’extérieur

Le FC Courtételle empoche un point à l’extérieur

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 19:30

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:41

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:08

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 16:15

Les SRD peuvent se mordre les doigts

Les SRD peuvent se mordre les doigts

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 19:02

Le FC Courtételle empoche un point à l’extérieur

Le FC Courtételle empoche un point à l’extérieur

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 19:30

Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:41