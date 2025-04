Lausanne peut y croire face au FCB

Leader de la Super League avant le 'Championship Group', le FC Bâle peut rêver d'un doublé. Les Rhénans accueillent Lausanne-Sport dimanche dès 15h30 en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Dans l'ombre des Young Boys depuis son dernier sacre en Super League en 2017, le FCB a l'occasion de retrouver la lumière ce printemps. Sous l'impulsion d'un Xherdan Shaqiri impérial depuis son retour en Suisse, il abordera la phase finale du championnat avec 6 points d'avance sur son plus proche poursuivant Servette.

C'est donc l'esprit serein que les joueurs de Fabio Celestini abordent cette demi-finale. Ils partent favoris, mais les confrontations directes les incitent à la prudence: battus 3-2 à Lausanne dans le premier duel de la saison (lors de la 1re journée), ils ont dû ensuite se contenter de deux nuls 1-1 à domicile.

Lausanne-Sport, qui n'avait passé l'obstacle Bellinzone qu'aux tirs au but en quart de finale, se satisfait pleinement de son rôle d'outsider. La troupe de Ludovic Magnin, qui a d'ores et déjà réussi sa saison en arrachant son ticket pour le 'Championship Group', aborde sa demi-finale en confiance et l'esprit libéré.

Le FC Bâle n'a pas disputé de finale de Coupe de Suisse depuis 2019, année de son 13e et dernier sacre dans cette compétition. Vainqueur à neuf reprises de ce trophée - la dernière fois en 1999 -, Lausanne-Sport n'a quant à lui pas disputé de finale depuis 2010. Il avait alors été écrasé 6-0 par... le FCB.

/ATS