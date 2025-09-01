Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone a connu un premier coup d'arrêt ...
Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Le Barça, accroché par le Rayo Vallecano, laisse filer le Real

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche.

Le champion d'Espagne en titre laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.

En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combatif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre, laissant filer de premiers points précieux dans la course au titre.

Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un pénalty généreux qu'il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).

Les hommes d'Hansi Flick, qui ont eu beaucoup de mal à mettre en place leur jeu collectif sur une pelouse de Vallecas en très mauvais état, ont même évité le pire grâce à leur gardien Joan Garcia, impérial sur sa ligne et logiquement élu homme du match pour ses nombreuses parades (28e, 33e, 72e, 73e, 90e).

Constamment dans la recherche de la profondeur dans le dos de la défense barcelonaise alignée très haut sur le terrain, le Rayo Vallecano a également marqué deux buts refusés pour hors-jeu (64e, 86e).

Cette rencontre était la troisième consécutive à l'extérieur pour le club catalan, toujours sans stade ni visibilité, en l'attente du feu vert de la mairie de Barcelone pour enfin pouvoir rejouer au Camp Nou, en travaux depuis l'été 2023. Le quintuple champion d'Europe espère toujours retrouver sa mythique enceinte après la trêve internationale, le 14 septembre, pour la réception de Valence lors de la quatrième journée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Neymar affirme avoir été écarté de la Seleçao

Football    Actualisé le 01.09.2025 - 06:03

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 23:09

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 18:57

Premier League: Manchester City encore battu

Premier League: Manchester City encore battu

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 19:59

Articles les plus lus

Retour sur terre pour le LS en Super League

Retour sur terre pour le LS en Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 16:03

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 18:57

Premier League: Manchester City encore battu

Premier League: Manchester City encore battu

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 19:59

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 23:09

Le FC Courrendlin-Courroux déjoue les pronostics

Le FC Courrendlin-Courroux déjoue les pronostics

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 15:51

Retour sur terre pour le LS en Super League

Retour sur terre pour le LS en Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 16:03

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Super League: Servette arrache un point contre Lucerne

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 18:57

Premier League: Manchester City encore battu

Premier League: Manchester City encore battu

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 19:59

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 04:33

Dénouement cruel pour le FC Ajoie-Monterri

Dénouement cruel pour le FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 09:23

Le FC Courrendlin-Courroux déjoue les pronostics

Le FC Courrendlin-Courroux déjoue les pronostics

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 15:51

Retour sur terre pour le LS en Super League

Retour sur terre pour le LS en Super League

Football    Actualisé le 31.08.2025 - 16:03