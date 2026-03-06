Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1

Le défenseur international suisse Nico Elvedi a vécu une soirée compliquée vendredi. Le Borussia ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Le défenseur international suisse Nico Elvedi a vécu une soirée compliquée vendredi.

Le Borussia Mönchengladbach s'est en effet incliné 4-1 sur la pelouse du Bayern Munich lors de la 25e journée du championnat d'Allemagne.

Sans son buteur Harry Kane, touché à un mollet et préservé, le 'Rekordmeister' n'a connu aucune difficulté et a fait un pas de plus vers le titre. A neuf journées de la fin, les Munichois comptent 14 points de plus que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, son premier poursuivant qui se déplace samedi à Cologne.

Pour leur 21e succès en 25 matches, les hommes de Vincent Kompany ont ouvert le score par Luis Diaz (33e), et ont doublé la mise par Konrad Laimer juste avant la pause (46e). En seconde période, Jamal Musiala a transformé un penalty obtenu par Nicolas Jackson (57e), juste après l'expulsion du milieu de Gladbach Rocco Reitz (55e).

Jackson a alourdi la marque en fin de rencontre (79e). Le Borussia Mönchengladbach a réduit la marque par Wael Mohya (89e), sans relancer un semblant de suspense.

/ATS
 

